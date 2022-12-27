В Кольчугино прокуратура выявила грубые нарушения трудового законодательства в работе местной больницы. Напомним, в середине декабря на «прямую линию» губернатора Александра Авдеева

В Кольчугино прокуратура выявила грубые нарушения трудового законодательства в работе местной больницы. Напомним, в середине декабря на «прямую линию» губернатора Александра Авдеева обратилась санитарка. Она пожаловалась на копеечную зарплату. Резонансный вопрос поступил от сотрудницы Кольчугинской центральной районной больницы. Его озвучила представитель Центра управления регионом. По ее словам, оклад женщины чуть больше 3 тысяч рублей. Санитарка