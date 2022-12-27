Прокуратура уже выявила нарушения в одном из учреждений.

После жалобы санитарки Натальи Шамолиной губернатору все больницы Владимирской области проверят на предмет занижения зарплат. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Редакция «33Live.Ru» уже , что женщина получила за ноябрь немногим более 54 рублей. До этого во время прямой линии с Александром Авдеевым она пожаловалась ему на уровень зарплат в Кольчугинской ЦРБ. Проверка наличие нарушений. В результате надзорное ведомство решило промотиниторить систему оплаты труда во всех медучреждениях региона.«По итогам контрольных мероприятий будет дана оценка размерам и порядку начисления и выплат денег всем медицинским работникам», - уточнили в ведомстве.