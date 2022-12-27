В намерении Анастасии Волочковой сыграть свадьбу с кондитером Дмитрием не видят ничего серьезного.

В намерении Анастасии Волочковой сыграть свадьбу с кондитером Дмитрием не видят ничего серьезного.Недавно Анастасия Волочкова сообщила о помолвке с бизнесменом-кондитером Дмитрием. Это событие стало неожиданностью не только для поклонников, но и для самой балерины, поскольку она до последнего не знала, что новый возлюбленный везет ее в храм. Теперь артистка планирует свадьбу.Волочкова уже рассказала, что торжество планируется провести после ее дня рождения (20 января). Она уже знает, что выйдет замуж в костюме Снегурочки. Свое решение она объяснила желанием отметить событие в русском стиле. Также балерина напомнила, что новый мужчина появился в ее жизни в образе Деда Мороза.Руководитель брачного агентства Юлия Антоненко, высказывая свое мнение о поспешной свадьбе Волочковой в беседе с , заявила: "Это очередной просто прикол". Собеседница издания считает, что Анастасия желает лишь привлечь в очередной раз внимание общественности к себе, а к самой свадьба она сама якобы несерьезно относится.Кстати, скоро Анастасия Волочкова отметит 47-летие. За эти годы она никогда не была замужем. Как выяснилось спустя некоторое время, ее свадьба с бизнесменом Игорем Вдовиным, которая состоялась в далеком 2007-м, была ненастоящей – просто фикцией. Официального бракосочетания не было.