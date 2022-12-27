Дальнейшую судьбу предприимчивых гусевчан решит суд.

Пятерых жителей Гусь-Хрустального обвиняют в открытии подпольного казино. Об этом рассказали в СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, с сентября 2019 года по февраль 2021 года они наладили в нежилых помещениях проведение азартных игр. Для этого использовались компьютеры со специальными программами.В один из дней игорный бизнес накрыли чекисты. Сотрудники ФСБ изъяли 25 ПК и деньги, полученные от незаконной работы казино.Фигуранты лишь частично признали свою вину. На часть имущества злоумышленников наложен арест. Дальнейшую судьбу предприимчивых гусевчан решит суд.