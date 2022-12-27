Причиной для увеличения числа грызунов может стать высокий снежный покров и тёплая погода.

Россельхозцентр предупредил аграриев Владимирской области о росте численности грызунов на полях. Причиной для увеличения популяции мышей может стать высокий снежный покров и тёплая погода.С конца августа эксперты фиксировали увеличение роющей деятельности этих животных. Рост количества грызунов отмечался в Александровском, Ковровском, Меленковском, Селивановском, Собинском, Судогодском и Суздальском районах.Осенью обработка полей не проводились, поэтому при благоприятных климатических условиях в 2023 году возможен демографический подъем. Сельхозпроизводителям рекомендовано провести защитные мероприятия.