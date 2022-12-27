При выборе подарков следует обратить внимание на этикетку. Она должна быть на русском языке и содержать подробную информацию об изделии. Об этом сообщается на сайте управления ..

При выборе подарков следует обратить внимание на этикетку. Она должна быть на русском языке и содержать подробную информацию об изделии. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Прикамью.Согласно инструкции, приобретать игрушки нужно только в местах организованной торговли. "Подтверждением того, что изделие соответствует требованиям по качеству является этикетка единого знака обращения продукции на территории стран-участниц Евразийского экономического союза", — цитирует пресс-службу реготделения Роспотребнадзора .Отмечается, что стойкий неприятный запах, исходящий от игрушек, говорит о наличии токсичных веществ. Провода и кабели электрических игрушек обязательно должны быть изолированы.