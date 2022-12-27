Развлечения в новогодние праздники можно будет найти во всех районах столицы. О досуге на предстоящие две недели в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Развлечения в новогодние праздники можно будет найти во всех районах столицы. О досуге на предстоящие две недели в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.Для москвичей и гостей города открыты более четырех тысяч адресов зимних развлечений, отметил мэр. Провести время весело и с пользой можно будет на ВДНХ и в других знаковых местах, а также в районах.Традиционно в столице проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". На 32 площадках гостей ждут ярмарки, мастер-классы, благотворительные программы, 19 бесплатных катков. Доходы от мероприятий пойдут на помощь участникам специальной операции и жителям новых регионов.На Манежной площади москвичей и гостей столицы ждет парад народных ремесел. Там можно ознакомиться с городецкой росписью, марийской вышивкой, резьбой по дереву, мезенской росписью и многим другим, рассказал Собянин.Насыщенная программа подготовлена и для районных площадок. На улице Теплый Стан можно узнать много интересного об изготовлении ретро-афиш, на Святоозерской улице гостей научат рисовать новогодние открытки и познакомят с творчеством известных советских художников-мультипликаторов, а на Вешняковской пройдет мастер-класс по упаковке и украшению подарков.Фестиваль "Путешествие в Рождество" предлагает гостям большой выбор кулинарных мастер-классов. Посетители узнают о секретах приготовления традиционных блюд российскх регионов и освоят неожиданные кулинарные рецепты.По словам Собянина, центральной площадкой новогодних праздников в Москве станет ВДНХ. Там работает огромный бесплатный каток, который посетили уже более 120 тысяч человек, уточнил градоначальник."В праздничные дни на ледовой площадке пройдут интерактивные программы, мастер-классы по фигурному катанию, иммерсивный спектакль "Рождество желаний", а также соревнования фигуристов", – мэр.Покататься на коньках можно и в других известных местах столицы. Например, на площадках в Парке Горького и саду "Эрмитаж" создана уютная атмосфера, отлично подходящая для романтических свиданий.Провести новогодние праздники с пользой поможет культурно-просветительский проект "Знание. ВДНХ". Для гостей подготовили спектакли, музыкально-образовательные программы, литературные вечера и лекции.Всех любителей активного отдыха ждут в кластере зимних видов спорта на Воробьевых горах. Лыжники могут покататься на маршрутах в парках "Сокольники", "Царицыно", "Коломенское".Бесплатные тренировки по фигурному катанию пройдут в рамках проекта "". Программа охватывает 10 дворовых катков, но их число будет расти.Напомним, что все дни новогодних праздников в столице продолжит идти акция "Москва помогает". Все желающие могут поддержать жителей новых регионов и участников специальной операции.Узнать о расположении пунктов сбора гуманитарной помощи можно на . Для детей принимаются сладкие наборы, канцелярские принадлежности, книги и игрушки, для наших бойцов – теплая одежда, подарочные мужские наборы и средства гигиены. Все посылки должны быть новыми.