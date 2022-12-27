Синоптики прогнозируют во Владимирской области завтра усиление ветра и метель. 28 декабря будет...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области завтра усиление ветра и метель.28 декабря будет потепление до +2 градусов, но уже во второй половине дня на погоду будет оказывать влияние периферия циклона.«Прогнозируются снег и метели при ветре до 12 м/с. В ночь на среду слабые метели будут сохраняться, а днем осадки будут уже не только в виде снега, но и мокрого снега, так как произойдет повышение температуры», - сообщает ТАСС.В результате, утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Снег будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет.Кроме того, 28 декабря отмечается день священномученика Елевферия. Погода этого дня указывает на то, какой погода будет в марте предстоящего года. В старину обратили внимание на то, что если днём был сильный мороз, а к вечеру вдруг становилось теплее, значит настоящая стужа ещё впереди.Фото https://www.pxfuel.com/