Это - масштабный образовательный проект Россельхозбанка, который реализуют в нашем регионе при поддержке регионального департамента сельского хозяйства и Владимирского аграрного колледжа.

Это - масштабный образовательный проект Россельхозбанка, который реализуют в нашем регионе при поддержке регионального департамента сельского хозяйства и Владимирского аграрного колледжа.В сентябре 2022 года наш регион присоединился к составу его участников впервые.Первый выпуск23 декабря в аграрном колледже торжественно вручили свидетельства о повышении квалификации слушателям «Школы фермера» по трём направлениям - «Молочное и мясное животноводство», «Овощеводство» и «Птицеводство». Директор Владимирского аграрного колледжа Александр Нестеровотметил, что обучение шло с 19 сентября в дистанционном режиме по программе, максимально ориентированной на запросы от фермеров. В частности, они изучали нормы правового законодательства, бухгалтерский учёт организации, государственное регулирование малых форм хозяйствования, а также основы экономики, организации производства сельскохозяйственной продукции, предпринимательской деятельности, реализации сельскохозяйственной продукции и многое другое. Занятия были организованы на платформе Владимирского аграрного колледжа силами его преподавателей, а также с привлечением специалистов областного департамента сельского хозяйства.В процессе обучения слушатели выезжали на практику в ведущее животноводческое хозяйство региона - ЗАО «Им. Ленина» и на сити-ферму Алексея Федулова, специализирующуюся на выращивании зелени.- «Школу фермера» успешно окончили 30 слушателей из разных районов нашей области, -рассказал Александр Нестеров. - Россельхозбанк полностью поддержал проект. Кроме того, банк профинансировал дополнительное оснащение колледжа: мы закупили лабораторное оборудование для класса агротехники. Его использовали, в том числе, и для занятий со слушателями «Школы фермера». Для нас подобное сотрудничество даёт позитивный опыт -расширяется возрастная аудитория наших учащихся, укрепляется материальная база колледжа, и, самое главное - мы выполняем одну из основных образовательных задач - помогаем агросектору развиваться.Полезные знанияВыпускники первого для области потока «Школы фермера» тепло отзываются об этом образовательном проекте.Владислав Сухатерин (намерен заниматься растениеводством и животноводствомв Петушинском районе) и Антон Кодис (владелец КФХ в Камешковском районе, занимающийся выращиваем ягод) отметили грамотно составленные программы обучения с акцентом на полезную для развития бизнеса информацию и отличный уровень преподавания. Антон намерен использовать полученные знания для участия конкурсе на получение гранта по программе «Агростартап». Работа над проектом началась в «Школе фермера».А вот Владимир Мишин уже 10 лет как владелец КФХ в Ковровском районе, занимается животноводством, у него с женой семейная ферма.- Это был своевременный и интересный проект, - говорит он, - очень много новой, полезной и важной информации нам дали. Учиться всегда хорошо, в любом возрасте. Сейчас попробую получить субсидию от государства, есть теперь понимание, как оформить заявку.У ещё одного слушателя «Школы фермера» - Сергея Кондратенко - в Петушинском районе небольшая ферма - 36 бычков. Он выбрал направление «Молочное и мясное животноводство», поскольку планирует расширять хозяйство и заняться переработкой. Сергей отмечает доброжелательную атмосферу на занятиях, стремление преподавателей помочь разобраться в вопросах, которые актуальны для фермеров.С ним соглашается Анастасия Селиванова, глава КФХ в Александровском районе. У неё питомник плодово-ягодных культур, но выбрала она направление «Птицеводство», поскольку намерена развивать ещё одну сферу - агротуризм - и организовать птичник.- Я переехала во Владимирскую область из Москвы 4 года назад, с коллегами организовали питомник, теперь хотим новое направление взять. Очень важно, что, работая на селе, чувствуем поддержку всех органов власти. Вот и в этот проект нам помог попасть департамент сельского хозяйства, который всегда с нами на связи. Здесь работают люди, действительно заинтересованные в развитии АПК, которые чётко понимают, что вопрос продовольственной безопасности имеет стратегическое значение, - говорит Анастасия.Практика покажетКонстантин Демидов, директор департамента сельского хозяйства Владимирской области, рассказывает о положительной динамике последних лет: ежегодно растёт количество крестьянских (фермерских) хозяйств в нашем регионе. А, значит, и внимание к этому сектору не ослабевает.- Развитию малых форм хозяйствования уделяется огромное значение, поскольку это - одно из динамично развивающихся направлений в АПК, - говорит он. - Каждый год у нас появляется 25-30 новых крестьянских (фермерских) хозяйств. За последние 4 года они увеличили объём производства примерно на четверть. Это хороший показатель. Важно и другое: фермеры трудятся в тех областях, куда никогда не придёт крупный бизнес: там, где низкое плодородие земель, небольшие земельные участки, нет инфраструктуры... Фермеры работают там, где трудно. И в силу своей специфики они вынуждены быть универсалами. Если на крупном предприятии есть коллектив узкопрофильных специалистов, то фермерам надо иметь основы знаний по всем направлениям - от выбранной специализации до знания маркетинга и основ сбыта. Наша задача - помочь им стать успешными, дать багаж знаний, который поможет грамотно вести бизнес, и в этом нам помогает Россельхозбанк.Константин Демидов надеется, что выпускники первого владимирского потока «Школы фермера» в будущем году подадут заявки на участие в конкурсе на получение гранта по программе «Агростартап».«Школа фермера» - это федеральный образовательный проект Россельхозбанка, который реализуют на базе ведущих аграрных вузов и колледжей. Директор Владимирского регионального филиала Россельхозбанк Елена Утенкова отмечает, что обратная связь от выпускников дает понимание, насколько этот проект важен для АПК, как он актуален и востребован.- Искренне рада, что удалось начать обучать фермеров в нашей области, - сказала она, тепло поздравив выпускников. - Для нашего банка фермер - очень важный главный клиент, и мы будем делать всё, чтобы им помочь, научить, как правильно вести бизнес с экономической, юридической и иных точек зрения. Было бы только желание, а мы всегда поможем тем, кто хочет работать на селе. Наш банк сегодня позволяет всем, кто хочет заниматься фермерством, получить знания в сфере АПК. Для этого мы разрабатываем цифровые площадки и сервисы, организуем такие образовательные проекты. «Школа фермера» - один из эффективных инструментов помощи, как начинающим фермерам, так и работающим. Первый выпуск показал, что проект востребован, надеюсь, он будет продолжаться, и наши выпускники с полученным багажом знаний добьются больших успехов.Уверены, что выпускники первого потока «Школы фермера» во Владимирской области станут примером для многих.