Ученики Владимирской православной гимназии побывали на экскурсии в здании ГТРК Владимир. Ребята...

Ученики Владимирской православной гимназии побывали на экскурсии в здании ГТРК "Владимир". Ребята познакомились с корреспондентами, ведущими и монтажерами и увидели своими глазами, как делают новости. Слово Александру Сыпченко.Для учащихся Владимирской православной гимназии это, пожалуй, самый необычный урок. С основами журналистики ребят знакомит директор ГТРК "Владимир" Андрей Филинов.Андрей Филинов, директор ГТРК "Владимир":- Телевизионное творчество - это коллективное творчество. Здесь один человек ничего не сможет сделать. Нужен корреспондент, нужен оператор, нужен монтажер.Будни службы информации. Это сердце телекомпании, так называемый "ньюсрум". Корреспонденты, ведущие новостей и редакторы готовят дневной выпуск новостей. Ребята наблюдают за тем, как рождаются репортажи. А в этой комнате работают монтажеры, из сотен гигабайт отснятого сырья они, как пазл, собирают информационный сюжет.Полина Войтенко, учащаяся Владимирской православной гимназии:- Очень интересно, интересно слушать, много комнат, да и ребята наши слушают с интересом.Анастасия Войтенко, учащаяся Владимирской православной гимназии:- Здесь очень прохладно, много всяких техник, аппаратуры, очень интересно все.Камеры, софиты, и телесуфлер. Телестудия владимирских "Вестей" изнутри отличается от того, что зрители видят на экране. Ребята пробуют себя в качестве ведущих.- Здравствуйте, с Вами Паранин Савва Михаилович, это региональный блок “Вестей”.Увидели ребята и работу выпускающей бригады - инженеров, титровиков и режиссеров. Они, как и операторы, всегда остаются за кадром, но без них не может обойтись ни один эфир.Педагог-организатор Владимирской православной гимназии уверена: экскурсия по телекомпании может помочь юным воспитанникам гимназии в выборе будущей профессии.Мария Багаева, педагог-организатор Владимирской православной гимназии:- Нам было интересно посмотреть на работу профессионалов, на то, как создаются сюжеты, как монтируются, создаются выпуски новостей.В конце экскурсии ребята сделали совместное фото в телестудии и тут же поделились им со всеми друзьями и знакомыми.Александр Сыпченко, Егор Герасимов “Вести-Владимир”