Удивительные истории из центра реабилитации диких птиц во Владимирской области: цапля Капля нашла...

Удивительные истории из центра реабилитации диких птиц во Владимирской области: цапля Капля нашла пару, а орлица Злата встала на крыло.Что делать, если вы нашли дикого птенца? Или обнаружили в центре города птицу с перебитым крылом? К кому обращаться и по какому адресу везти «пострадавшего»? По всей России таких мест крайне мало. Правда, жителям Владимирской области повезло, одно из них находится не так уж далеко - в Киржачском районе. Центр реабилитации диких птиц носит название «Воронье гнездо». Основательница этого удивительного места – Вера Пахомова. Она и рассказала корреспонденту ГТРК «Владимир» о том, чего удалось достичь центру за последний год и поделилась удивительными историями пернатых подопечных.«С дикой птицей можно наладить близкий контакт, как с кошкой и собакой…»- Вера, для тех, кто не знает или не слышал о вашем центре, расскажите – как родилась идея открыть «Воронье гнездо»?- Я всегда любила птиц, занималась ими. Кто-то даже жил у меня дома во время лечения. Самой взрослой моей птице уже 11 лет. Сначала я просто помогала тем, кого находила на улице, а потом попробовала себя в роли волонтера в реабилитационном центре «Дно болота», он находился в Москве. Далее я также стала брать птиц на передержку. И всё это переросло в центр - благотворительный фонд. Домашний приют получил название «Воронье гнездо», потому что именно врановые с их невероятным умом, характером были и остаются моим любимым семейством птиц.- Почему именно птицы? Есть же кошки, собаки…- Так сложилось. Ко мне, однажды, случайно попал птенец коноплянки, которого я смогла выкормить и вырастить. Поразило, что он стал ручным и очень доверчивым. Тогда я поняла, что с дикой птицей можно наладить близкий контакт, как с кошкой и собакой. Меня это открытие заинтересовало и увлекло. Я стала брать других птиц на выкармливание, продолжила более увлеченно этим заниматься.- Ваш центр сегодня… Что он из себя представляет?- Изначально мы были зарегистрированы в Москве. У нас даже не было своего помещения, арендовали в столице небольшую комнату под стационар. И там, к сожалению, возможно было лишь лечить, а вот содержать или выпускать птиц на разлёт — нет. Дело в том, что спасенных птенцов необходимо подготавливать к выпуску на волю. И мы стали арендовать разные участки во Владимирской области. Сначала работали под Александровом, потом под Покровом. Но это были деревни, где жили люди. И большинству не нравилось такое шумное соседство: каркающее, гогочущее. Как ни крути — ты не можешь поддерживать идеальное состояние земли из-за птиц. Это невозможно. И тогда мы нашли подходящий участок в Киржачском районе, который расположен вдали от людей. В данный момент наконец-то никому не мешаем.На фото: территория центраНа фото: территория центра- В июле прошлого года, выходит, вы начали возводить полноценный центр реабилитации для диких птиц, верно?- Да, в июле у нас было лишь заросшее поле, но мы поставили забор, сделали 22 специальных вольера, зимние и теплые помещения - для птиц, которые не могут жить на улице при высоких минусовых температурах. В процессе - домик для сотрудников. Надеемся, что в следующем году поставим что-то действительно надёжное. К сожалению, бытовка, которую мы изначально поставили, уже не греет. А с птицами нужно быть каждый день: кормить их, лечить и пр. Весной и летом начнётся их выпуск на волю.На фото: жильцы центраО волонтёрах из России и гусе - звезде YouTube- А многие ли обращаются в ваш центр? И какова – глобальная идея того, что вы делаете? Хотелось бы расширяться, двигаться дальше? Или это просто помощь птицам «здесь и сейчас»...- Я бы никогда не стала заниматься этим ради спроса. Давно бы уж свой бизнес открыла! (смеётся) Спасать птиц – не прибыльное дело. И, конечно, цель не в этом. Просто… я очень люблю птиц! Мне нравится этим заниматься. За долгие годы не надоело. Каждый новый пациент — это открытие, новый вид, знания. Синички прошли через мои руки… сотнями! А иногда привозят таких птиц, которых я и не видела никогда. Обращаются многие – со всей России. И я бы очень хотела создать крупный реабилитационный центр, который и после меня будет работать. А не так: я есть – всё работает, меня нет — закрылось. Иногда смотришь телевизионные каналы про волонтёров и животных, восхищаешься организацией некоторых заграничных центров: одежда с логотипом, свои машины, комфортное жильё. И мы – простые волонтёры из России, где всё сами… Без логотипов на одежде, машин, тёплого домика, но с огромным желанием помогать природе. Всё держится, увы, лишь на нашей инициативе и помощи неравнодушных людей.- Какие птицы живут в вашем центре? Ваш очаровательный гусь стал звездой YouTube...- Гусь — маскот нашего благотворительного фонда. Не профильный пациент, не дикая птица, но из-за того, что он вырос ручным, домашним и преданным, постоянно с нами, его полюбили все вокруг. Иногда мне кажется, что люди смотрят наш канал не ради реабилитационных идей, а, чтобы на гуся полюбоваться. У нас много разных птиц — хищники: ястребы, коршуны, орлы, совы (неясыти), филин и пр. Врановые: вороны и вороны. У нас есть птицы, которые ждут выпуска, но не могут быть выпущены сейчас, у них переломаны перья. Это временная проблема. Есть птицы с травмами — крыло сломано, например. Они остаются у нас. Или ждут новых хозяев. Мы стараемся пристраивать птиц, но сложно найти желающих и людей, у которых есть все условия. У меня большая проблема с воронами, например. Многим они нравятся, но им для комфорта нужен большой вольер. В квартирах люди не могут обеспечить таким птицам нормальные условия для жизни. Всех, кто целы, без психических травм, выпускаем на волю.- А что значит «психические травмы» у птиц?- Есть птицы, которые в результат выкармливания человеком, не смогли адаптироваться среди собратьев. Например, мы выкармливаем птенцов и сводим общение с ними к минимуму. Чтобы они дичали. Мелкие певчие, дрозды, чайки… Сами учатся летать. Запускаем насекомых в вольер, чтобы они их ловили. Бывают птицы, которых люди очень долго держали у себя. Например, нам отдали ворону, которая жила 4 года с хозяевами, она уже не одичает. Один раз привезли сойку. Её дома тискали, любили… И тут она попала к нам. Мы её старались адаптировать. Она вроде бы одичала. И что вы думаете - все сойки улетели на волю, а эта «домашняя» принялась на одном из кладбищ еду клянчить у людей. Поскольку все наши «выпускники» окольцовываются (на лапке кольцо с надписью центра), однажды нам позвонили и привезли её обратно. Так у нас и живёт.Почему люди отдают птиц в центр реабилитации?- С птицами, которых находят на улице, всё понятно. Но почему люди своих домашних птиц привозят к вам в центр? И много ли таких случаев? А как же ответственность за тех, кого приручили?- В этом 2022-м году некоторые россияне эмигрировали и не могли взять с собой птиц. А ещё был случай - пожилой мужчина содержал ворону. Правда, он жил в одной квартире, а птица - в другой. Жена этого мужчины попросила забрать ворону, потому что он уже с трудом ходил. И конечно, ему было очень жаль птицу, но вот так сложилось. То есть ситуации и причины самые разные.- У вас в центре живут дикие совы. А они к вам как попали?- Самая старая наша сова — длиннохвостая неясыть у кого-то в доме жила, а потом через волонтеров её из Питера прислали нам, мол, «помирает». Но, как видите, время идёт – птица жива и здорова. Ещё две бородатые совы появились у нас в центре после смерти их хозяина. Птицы целыми днями сидели на «птичьем рынке». Мужчина продавал шкуры, рога. И вот эти две совы создавали «антураж». Мужчина умер, а семья передала птиц в наш реабилитационный центр. В прошлом году эти совы даже хотели свить гнездо. Правда, не получилось… Ещё у нас живёт сова, которая сейчас линяет. Она из Мурманска. И так как этот процесс очень долгий — передали её нам в вольер. В следующем году выпустим на свободу.История орлицы Златы, индоутки без имени и цапли Капли- Расскажите про орлицу Злату. А как она оказалась у вас? Красивая дикая птица…- Она к нам приехала из Твери. Её подобрали бабушка с дедушкой, которые жили в глухой деревне. Представьте: старенькие и без транспорта. Позвонили нам (не знаю – откуда номер достали!) и слёзно просили: «Пожалуйста, спасите птицу! Упала у нас в огороде, жалко…» Бабушка завернула её в шаль и посадила в бане. Я тогда искала кого-то, кто живёт рядом. В итоге мы с девочкой-волонтером поехали «туда-обратно». Это заняло около 12 часов. Мы забрали эту орлицу, обследовали её, долго лечили. Птица была истощенная и больная. Сейчас же - сильная, толстая и злая! (смеётся) Думаю, что весной уже выпустим на волю.На фото: орлица Злата- То есть сами выбираетесь за птицами в другие города?- В данный момент нет возможности, если честно. А так, недавно, и близко (по расположению) со мной произошла история. Я вернулась в Киржач, и мне сообщили, что в городе обнаружили индоутку: «Тут птица упала с красным клювом! Машина сбила! Помогите, она в центре города...» Я собралась и через 10 минут была на месте. Не знаю, с чьего новогоднего стола она сбежала (смеётся). Сейчас утка лечится. Думаю, что всё будет хорошо. А так – да, география городов, откуда к нам попадают птицы, обширна. Многие люди приезжают из Владимира, Питера, Мурманска, Казани, Тольятти… Люди часто совершают «марш-бросок» до нас, потому что самостоятельно не могут выкормить и спасти птицу.- А что за цапля Капля у вас жила? Знаем, что с ней произошла удивительная история…- Цапля Капля попала к нам в центр совсем «ребёнком». Чудовищное создание, страшненькая, но мы её все очень любили! Она была на свободном выгуле и ночевала на крыше бытовки. Но постепенно наша Капля стала улетать на болото. Правда, утром исчезала, а вечером возвращалась, кушала и спала. Так продолжалось долгое время. А потом вдруг она стала прилетать с другой дикой цаплей. Возможно, хотела познакомить с новым другом. Правда, делая круг, и, приходя в ужас от увиденного, «друг» улетал обратно на болото. В какой-то момент и наша подросшая Цапля перестала возвращаться. Она, как вы поняли, нашла себе пару. И у неё появилась своя семья.На фото: цапля Капля- В данный момент многие ли птицы пристраиваются из вашего центра? Можно ли забрать кого-то себе в дом?- Некоторые птицы ищут свой дом, да, но будущие хозяева должны понимать, что мало, например, просто «хотеть сову». Как минимум — нужно почитать о них: как содержать конкретную птицу, что она кушает, какой у нее характер. Взять бесплатно можно, но для этого следует тщательно подготовить место проживания. Мы очень строго за этим следим и просто так птиц не отдаём. Конечно, хочется верить, что перед Новым годом действительно появятся неравнодушные и подготовленные люди, которые захотят забрать себе в дом тех, кто сегодня живёт у нас в центре.На заметку!Если вы нашли диких птенцов (или птиц) и не знаете – как им помочь, то можете обратиться по контактному номеру центра «Воронье гнездо»: +7 (499) 504-04-95.Автор текста: Светлана КугановаФото из личного архива Веры ПахомовойЧитайте также: "Рысь по кличке Блага учится быть свободной во владимирских лесах"