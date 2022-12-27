27 декабря народному артисту Эммануилу Виторгану исполняется 83 года.

27 декабря народному артисту Эммануилу Виторгану исполняется 83 года.Ни для кого не секрет, что ЭммануилВиторган преуспел как в карьере, так и в личной жизни. Сегодня у него есть любимая жена, четверо детей и крепкая семья. Однако эта часть жизни артиста далеко не всегда складывались удачно. Прежде чем обрести счастье в третьем браке, он столкнулся не только с непростым разводом, который случился по его вине, но и с потерей супруги.Первое серьезное чувство пришло к артисту в студенческие годы. Актер влюбился в однокурсницу Тамару Румянцеву и сделал ей предложение еще до окончания учебы. В итоге влюбленные получали дипломы уже будучи мужем и женой. А в 1966 году в семье родилась дочка Ксения.Увы, идиллия продлилась недолго. Через некоторое время после прибавления артист влюбился в белокурую красавицу Аллу Балтер, с которой вместе играл на сцене, и закрутил страстный роман.Эммануил Гедеоновичмучился из-за чувства вины перед женой и дочерью, но ничего не смог с собой поделать. В 1970 году он окончательно ушел из семьи к новой возлюбленной.Вскоре Виторган и Балтер поженились, затем перебрались в столицу. А в 1972 году у пары появился сын Максим. Пока супруга артиста посвящала себя дому и ребенку, он продолжал строить карьеру и разъезжать по гастролям. Эммануил Гедеонович не скрывает, что за годы брака у него случались романы на стороне. Однако о распаде семьи речи никогда не шло.К сожалению, счастье оказалось не вечным. В 2000 году, спустя 30 лет совместной жизни, Виторган потерял любимую супругу после продолжительной борьбы с онкологией. Артист очень тяжело переживал утрату, но не поставил крест на личной жизни. Справиться с горем ему помогла новая любовь.Третьей избранницей актера стала давняя знакомая семьи Ирина Млодик, которая младше его на 23 года. Взрослый наследник, Максим Виторган, не сразу одобрил этот союз, но со временем принял выбор отца. К тому же, брак оказался удачным. В 2018 году, когда артисту было уже почти 80 лет, у супругов родилась дочь Этель, а в следующем – Клара. Сегодня Эммануил Гедеонович наслаждается поздним отцовством и семейным счастьем.