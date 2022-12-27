В Александровском районе Владимирской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве и...

В Александровском районе Владимирской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве и неисполнении муниципального контракта. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.Установлено, что 26 мая текущего года администрацией города Карабаново был заключен муниципальный контракт с ООО «СТРОЙТЕХ». Речь шла о выполнении работ по модернизации внутриквартальных сетей теплоснабжения.Срок исполнения значился «до 15 августа 2022 года». Но, увы, работы так и не были проведены. При этом в пользу ООО «СТРОЙТЕХ» перечислили аванс — более 700 000 рублей.«К выполнению работ подрядчик так и не приступил, выплаченную сумму не возвратил» - сообщает прокуратура Владимирской области.В итоге администрация города Карабаново расторгнула контракт в одностороннем порядке. Все материалы проверки были направлены прокурором в ОМВД России по Александровскому району для решения вопроса о преследовании. В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в крупном размере»).Фото: pxfuel.com