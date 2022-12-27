В последние дни уходящего года в музей-заповедник «Александровская слобода» поступил каталог, который ждали с нетерпением несколько лет.

В последние дни уходящего года в музей-заповедник «Александровская слобода» поступил каталог, который ждали с нетерпением несколько лет. Завершился большой межмузейный издательский проект «Дагеротип в России», который реализовал Музейно-выставочный центр РОСФОТО, собрав в семи томах весь коллекционный фонд дагерротипов, находящийся в стране. Огромная работа была приурочена к 180-летию появления фотографии (дата отмечалась в 2019 году). Известно, что история изображений началась в 1839 году, когда француз Дагер придумал процесс фиксации момента при помощи специальной камеры. Как показала жизнь, это было выдающееся изобретение: через два десятилетия родилась фотография, потом кино... и т.д. Но дагерротипы первой половины XIX века с каждым годом становятся лишь ценнее: на них – фотолетопись событий и лиц давно ушедшей эпохи, неспешной и размеренной.В последнем, 7-м томе, помещены предметы из коллекции «Александровской слободы», всего 5 дагерротипов. В знаменитом ателье братьев Блюменталь был сделан портрет неизвестного мужчины (1846-1860). Чуть раньше, в 40-е годы кто-то сделал портрет А.Ф.Зубовой, а вот на дагерротипе из ателье М.Абади запечатлена незнакомка. Невероятной популярностью, можно сказать, бумом тех лет были фото-пластины «семейной» тематики – молодожены, просто пары, родственники, дети и т.п. Тогда это был единственный способ (кроме живописи) запечатлеть близких. В слободской коллекции и, соответственно, в каталоге РОСФОТО два таких дагерротипа 1850-х годов. На одном неизвестный автор запечатлил пару, вероятнее всего, семейную, а на втором – девочку и мальчика, видимо, брата и сестру.Ценно и то, что каждый предмет в каталоге имеет подробное описание по всей форме «музейной науки» - из чего сделан (материал и его особенности), датировка, размер, место изготовления, в каком собрании находится и т.д. Завершена масштабная и кропотливая работа. Ранее в этом же году Русский музей издал солидный электронный каталог по «петровской» тематике, приуроченный к 350-летию императора. Туда также вошли предметы из фондов музея-заповедника «Александровская слобода».Такие издания – прекрасная возможность значительно расширить публичное представление и доступность тематических коллекций музея-заповедника «Александровская слобода».