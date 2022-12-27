В центре Владимира жители и гости города рискуют получить травмы на голом льду. Во Владимире...

В центре Владимира жители и гости города рискуют получить травмы на голом льду.Во Владимире продолжает оставаться острой проблема своевременной очистки тротуаров от гололеда и налицо недостаточный объем обработки песчаной смесью скользких участков.Исключением, увы, не становится и центр Владимира, даже самые людные его места. Например, парк "Липки", одна из посетительниц которого рассказала о своих переживаниях корреспонденту ГТРК "Владимир". Оксана, не так давно переехала из Москвы по Владимир, восхищается красотой нашего города и очень любит гулять в "Липках" со своей годовалой русской борзой по кличке Гусар. Вот только делать это стало по-настоящему опасно, на заледеневших дорожках парка можно проще простого упасть и получить перелом руки или ноги.- Мы гуляем в этом прекрасном парке с великолепными соборами, о которых я много читала. Но такой гололед, что ходить просто нереально! Я каждый раз выхожу как на фронт. Не знаю, сломаю я себе чего-нибудь или нет. Считаю, что это недопустимо в таком городе!Цифры расхода песко-соляной смести и противогололедных реагентов, о которых докладывают коммунальщики, конечно, впечатляющие, но пока этого явно недостаточно. Опасные тротуары исторического центра Владимира говорят сами за себя.Видео и фото: ГТРК "Владимир"