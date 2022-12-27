Его приговорили к четырем годам колонии.

В Гусь-Хрустальном 17-летний подросток получил четыре года тюрьмы за разбойное нападение на бабушку. Приговор вынес городской суд.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, в марте 2020 года вместе со своим другом он договорился с другом ограбить пенсионерку. Подельники пришли к дому потенциальной жертвы, взломали замок и проникли внутрь.От шума пожилая женщина проснулась, тогда сообщники начали избивать её металлическим прутом. Молодое зверьё забило бабушку насмерть. Не найдя денег, юные преступники ретировались с места убийства.Душегуба нашли и отдали под суд. Следующие четыре года жизни он проведёт в воспитательной колонии.