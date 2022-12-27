Гусь-Хрустальный городской суд признал местного 17-летнего жителя виновным в разбое с применением насилия, в результате которого погибла пенсионерка, а грабители остались ни с чем. В марте 2020

Гусь-Хрустальный городской суд признал местного 17-летнего жителя виновным в разбое с применением насилия, в результате которого погибла пенсионерка, а грабители остались ни с чем. В марте 2020 года несовершеннолетние осужденный и его приятель решили ограбить старушку. Приятели договорились, что если она вдруг что-то заподозрит, то им придется на нее напасть. Грабители проникли в дом, сломав