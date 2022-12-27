УФСБ совместно с СК по Владимирской области задержали в Гусь-Хрустальном группу из 5 человек, организовавших нелегальное интернет-казино на территории города. По версии следствия, с

УФСБ совместно с СК по Владимирской области задержали в Гусь-Хрустальном группу из 5 человек, организовавших нелегальное интернет-казино на территории города. По версии следствия, с сентября 2019 по февраль 2021 годов мужчина организовали в нежилых домах в Гусь-Хрустальном проведение азартных игр. Любому желающему предоставляли доступ к компьютерам, установленным в помещениях для участия в незаконных азартных игр.