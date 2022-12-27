В Камешковском районе скоростной поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает Центральное...

В Камешковском районе скоростной поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает Центральное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК России.Известно, что трагедия произошла в минувшую субботу (24-го декабря) днём. Женщина пыталась перейти дорогу на станции «Новая жизнь» (у перегона «Камешково – Второво»).Машинист скоростного поезда «Ласточка» увидел пешехода издалека и даже применил экстренное торможение. К сожалению, остановить поезд было невозможно. Это и привело к трагедии. Женщина погибла.В настоящее время следователи проводят проверку.Фото: pxfuel.com