Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В Карабанове компания взяла у администрации деньги за ремонт теплосетей, но так и не приступила к работам. Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, 26 мая мэрия города подписала с ООО «СТРОЙТЕХ» контракт на реконструкцию коммуникаций. Подрядчик должен был сдать работы до 15 августа. Власти перечислили аванс - 700 тысяч рублей, но фирма так и не приступила к выполнению обязательств.Чиновники расторгли госконтракт. Прокуроры провели проверку, по результатам которой полиция завела уголовное дело. Расследование продолжается.