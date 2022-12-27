Нарушения в выплате жалованья выявлены ещё у трёх сотрудниц больницы

В Кольчугинской ЦРБ санитарка за месяц получила зарплату в 54 рубля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.После публикации у коллег из «Чеснока» о том, что пожаловавшуюся губернатору сотрудницу больницы лишили зарплаты, прокуроры инициировали проверку медучреждения. Стражи правопорядка выявили грубые нарушения.Женщина, позвонившая Александру Авдееву, трудоустроена в Кольчугинской ЦРБ уборщицей и на полставки санитаркой в акушерском отделении. Она честно отработала весь ноябрь, но получила за месяц 54 рубля 15 копеек.«Также на протяжении двух месяцев зарплата недоплачивалась ещё трём санитаркам», - уточнили в прокуратуре.Главному врачу больницы внесено представление с требованием перечислить деньгив полном объёме. Ему также грозит штраф до 40 тысяч рублей. Проверки продолжаются не только в Кольчугинской ЦРБ, но и в других больницах 33-го региона.Со своей стороны, ситуацию прокомментировал Александр Авдеев.