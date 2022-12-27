Кольчугинский городской суд взыскал с владельца собаки породы «Акита-ину», покусавшей ребенка, компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе суда. В

Кольчугинский городской суд взыскал с владельца собаки породы «Акита-ину», покусавшей ребенка, компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе суда. В августе 2022 года во время прогулки на несовершеннолетнюю дочь истца напала и покусала собака, которая без надзора хозяина, намордника или поводка гуляла по улице. Мужчина обратился в суд с целью взыскать