В Кольчугино прокуратура выявила грубые нарушения трудового кодекса в работе местной ЦРБ после того, как на «прямую линию» губернатора Александра Авдеева позвонила санитарка, заявившая,

В Кольчугино прокуратура выявила грубые нарушения трудового кодекса в работе местной ЦРБ после того, как на «прямую линию» губернатора Александра Авдеева позвонила санитарка, заявившая, что ей не платят зарплату. В ходе проверки установлено, что женщина, обратившаяся на «прямую линию» с 2020 года работает уборщицей в ГБУЗ ВО «Кольчугинская центральная районная больница», а также на полставки