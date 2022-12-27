В новый год ковровчане вступают с хороший заделом на будущее.

Завершается, становится историей 2022 год. Смена календаря - это повод подвести итоги, дать оценку совместной работе за прошедший год, сделать выводы, определить планы на будущее.Итоги и планыВыстраивая стратегию дальнейшего социально-эко­но­ми­чес­ко­го развития края, глава администрации Ковровского района Вячеслав Валентинович Скороходов анализирует результаты 2022 года.Он стал непростым для ковровчан, как и для всей нашей страны, был наполнен значительными политическими и социально-культурными событиями. Перед районом были поставлены важнейшие задачи, которые требовали максимального внимания. В том числе, на первом месте - улучшение социально-экономического развития края, рост благосостояния его жителей, безусловное и чёткое выполнение всех социальных обязательств.Многое удалось осуществить, и Ковровский район входит в 2022 год с позитивной социально-экономической динамикой. Увеличены объёмы сельскохозяйственного и промышленного производства, ведётся большая работа по благоустройству населенных пунктов, в районе реализуют приоритетные национальные проекты.Администрация Ковровского района в своей работе опирается на указы Президента Российской Федерации, в которых определены ключевые цели практически для всех направлений деятельности.Жить на селе - удобноГазификация сельских районов - одна из первостепенных задач для дальнейшего развития территорий, создания инфраструктуры и привлечения молодых семей на село. Без «голубого топлива» невозможно создать современные комфортные условия для жизни, и Ковровский район продолжают газифицировать. Долгожданный газ в феврале 2022 г. пришел в с. Крутово и с. Нерехта,в июле - в пос. Красный Маяк. В уходящем году от пос. Красный Богатырь Судогодского района на юг Ковровского района проложен газопровод. Это позволит в будущем году газифицировать еще несколько населенных пунктов Ивановского сельского поселения: пос. Болотский, пос. Красный Октябрь, с. Смолино, с. Иваново,д. Мордвины.Не менее важная задача для создания комфортной жизни - качественное водоснабжение. В рамках национального проекта «Чистая вода» в Ковровском районе строят магистральный водопровод д. Верхутиха -с. Малышево - д. Кисляково - пос. Малыгино. Протяжённость водопроводных сетей - 5,98 км. В октябре 2022 года чистая вода пришла к жителям д. Кисляково.Власти работают над созданием комфортных условий проживания для всех жителей Ковровского района. Так, в 2022 году в с. Иваново благоустроили новый сквер, ремонтируют и строят дороги, модернизируют тепловые и водопроводные сети, возводят ФАПы, реконструируют больницу в пос. Мелехово.Перед новым годом в пос. Малыгино будет запущена амбулатория.В числе лучшихТрадиционно важное значение для экономики Ковровского района имеет агропромышленный комплекс. Особенно развито молочное производство. Продукция агрофирм «Крутово» и «Заречье», ООО «Околица» давно стало брендом Ковровского района , а молоко СПХ «Муравия» признано самым лучшим по качеству во Владимирской области.Все большую известность приобретает ООО «Ковровский кролик», процветает овцеводство, козоводство, пчеловодство, производство семян зерновых культур и многолетних трав, выращивание и разведение раков.Завершив очередной сезон, сельхозтоваропроизводители уже начали готовиться к следующему. В Ковровском районе активно проводят реконструкцию, модернизацию, ремонт животноводческих помещений.Точки ростаУспешное развитие Ковровского района отмечают и поощряют на государственном уроне. За достижение наилучших показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по итогам 2021 года Ковровский район занял 2 место и получил грант из областного бюджета почти в 2 млн.руб. Эти средства муниципальные образования планируют направить на решение вопросов местного значения.Администрация района планомерно работает над повышением качества жизни населения, расширяя возможности для активного развития, открывая новые перспективы.Музейный творческий проект «Создание интерактивной му­зей­но-об­ра­зо­ва­тельной площадки «На древней земле Стародуба» стал победителем первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Его реализуют в селе Клязьминский городок Ковровского района, которое в 2022 году торжественно отпраздновало 870-летие со дня основания.В 2022 году в Ковровском районе открылись ещё 2 «Точки роста»: в Крутовской основной общеобразовательной школе им. Г.С.Шпагина и в Санниковской школе.На базе Большевсегодической библиотеки начала работать первая в районе гончарная мастерская. Проект «Реальные гончары» стал победителем первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил грант почти в полмиллиона рублей.В районе строят и ремонтируют объекты культуры и образования. 29 декабря торжественно откроют клуб в пос. Новый. Также после капитального ремонта в декабре вновь заработала Пакинская библиотека.В ближайшем будущем завершится строительство школы в частном городе Доброграде.Отличный старт!Уходящий год был отмечен и значимыми спортивными событиями. И среди них, конечно, особое место заняли первые официальные соревнования по мотокроссу. Это особенный праздник для коврочан, среди которых много поклонников мотоспорта. Соревнования состоялись 22 января 2022 на мототрассе СТК «Заречье» Ковровского района и собрали огромное число зрителей. Спортивный объект в 2021 году получил лицензию и был допущен к проведению гонок широкого масштаба.В целом, для Ковровского района это был год успешного движения вперед. По итогам социально-экономического развития край уверенно развивается, реализуются важнейшие государственные проекты.С Новым годоми Рождеством!Дорогие жителиКовровского районаи гости нашего края!Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2023 годом и светлым праздником Рождества Христова!С самого детства эти праздники дарят нам ощущение чуда, прекрасное настроение и хороший эмоциональный заряд на весь предстоящий год. Собравшись за праздничным столом, мы по традиции с благодарностью провожаем старый год, с оптимизмом и верой встречаем новый.Каждому из нас 2022 год запомнится личными успехами, выполнением намеченных планов, сбывшимися надеждами. И всё это стало возможным благодаря вам, вашему труду, вашей активности и целеустремлённости. Всё, чего мы достигли в году уходящем вместе с вами, будет способствовать нашим новым свершениям и победам. Поэтому главное - сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.В эти праздничные дни примите самые тёплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть Новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. И пусть вам во всем неизменно сопутствует успех!С уважением, администрация Ковровского района.