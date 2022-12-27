В Общественной палате Владимирской области подвели итоги работы за 2022 год. В областной...

В Общественной палате Владимирской области подвели итоги работы за 2022 год.В областной Общественной палате подвели итоги работы за 2022-ой. Несмотря на то, что год был тяжелый, общественники, по словам председателя палаты Анатолия Аннина, справились с поставленными задачами. Одна из них - губернаторские выборы, которые прошли без нарушений.Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области:- Общественной палатой были подготовлены 388 общественных наблюдателей, проведены 5 кустовых образовательных мероприятия. Так же, как и в предыдущие годы, на базе Президентской академии был организован Центр общественного наблюдения, который посещали заинтересованные граждане, депутаты, общественники.Также общественники помогали вынужденным переселенцам и мобилизованным, выезжали в подшефные территории в Докучаевск, привозили гуманитарную помощь нашим землякам в зоне СВО. Под контролем Общественной палаты так же реализация нацпроектов и ситуация с капремонтом многоквартирных домов. В этом году, несмотря на рост цен на стройматериалы, в регионе отремонтировали 309 домов, в следующем планируют 320. Также в регионе действует программа по замене лифтов. Но, как заявил руководитель областного Фонда капремонта Сергей Гудков, для эффективной работы этих программ необходимо повысить тарифы.Сергей Гудков, и.о. гендиректора "Фонда капремонта многоквартирных домов Владимирской области":- Тариф не поднимался 6,50, как он был 6 лет не поднимался. Если мы даже прогнозируемый индекс инфляции с вами поднимали на сегодняшний день, мы пришли с вами 12 рублей 8 копеек был. Просим 8.40 - среднестатистическое. Порядка 40 рублей со среднестатистической квартиры. Не так много, как скажем много, полторы остановки проехать, но значительно уже цифра 8.40. Но по ЦФО скажу средняя цифра - это 9.90.