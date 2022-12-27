Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - На штурм автобуса Ежедневный квест - как уехать из...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- На штурм автобусаЕжедневный квест - как уехать из Веризино? Жители микрорайона Владимира заявляют о проблемах с транспортом. А что говорят в мэрии?- Доступная средаЕё главная новогодняя мечта - просто выйти из дома. Как помочь ковровчанке Валентине Прибыловой, прикованной к инвалидной коляске?- Общественные итогиОт губернаторских выборов до капремонта многоквартирных домов. Общественная палата региона подводит итоги 2022 года.