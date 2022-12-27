Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- На штурм автобуса
Ежедневный квест - как уехать из...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- На штурм автобуса
Ежедневный квест - как уехать из Веризино? Жители микрорайона Владимира заявляют о проблемах с транспортом. А что говорят в мэрии?
- Доступная среда
Её главная новогодняя мечта - просто выйти из дома. Как помочь ковровчанке Валентине Прибыловой, прикованной к инвалидной коляске?
- Общественные итоги
От губернаторских выборов до капремонта многоквартирных домов. Общественная палата региона подводит итоги 2022 года.