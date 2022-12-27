Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - По кочкам, по кочкам... Что делать, если ремонт дороги в...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- По кочкам, по кочкам...Что делать, если ремонт дороги в школу городу не по карману? К решению проблемы в посёлке Гусевский подключился ОНФ.- Доступная средаЕё главная новогодняя мечта - просто выйти из дома. Как помочь ковровчанке Валентине Прибыловой, прикованной к инвалидной коляске?- С Днём спасателя!От профессионалов до неравнодушных очевидцев. В День спасателя во Владимире наградили настоящих героев.