Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- По кочкам, по кочкам...
Что делать, если ремонт дороги в...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- По кочкам, по кочкам...
Что делать, если ремонт дороги в школу городу не по карману? К решению проблемы в посёлке Гусевский подключился ОНФ.
- Доступная среда
Её главная новогодняя мечта - просто выйти из дома. Как помочь ковровчанке Валентине Прибыловой, прикованной к инвалидной коляске?
- С Днём спасателя!
От профессионалов до неравнодушных очевидцев. В День спасателя во Владимире наградили настоящих героев.