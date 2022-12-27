Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- В ожидании автобуса
Автобусы ходят редко, не по...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- В ожидании автобуса
Автобусы ходят редко, не по расписанию и всегда битком. Жители микрорайона Веризино устали от квеста "уехать на работу". Что говорят в мэрии?
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Её главная новогодняя мечта - просто выйти из дома. Как помочь ковровчанке Валентине Прибыловой, прикованной к инвалидной коляске?
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