В России стартует первый бесплатный онлайн-курс по обучению разметке данных, он разработан для взрослых людей с особенностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра ..

В России стартует первый бесплатный онлайн-курс по обучению разметке данных, он разработан для взрослых людей с особенностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра и нарушениями слуха. Лучшие студенты смогут пройти стажировку в компаниях MTS AI и NtechLab, которые разрабатывают программное обеспечение на основе искусственного интеллекта.рассчитан на три месяца и включает 22 часа теоретических занятий в формате интерактивных видеолекций и 28 часов практических уроков с преподавателями. Учащиеся узнают, как сбор, разметка данных и добавление к ним меток помогают модели машинного обучения предоставлять точные прогнозы и оценки.Программа курса разработана командой «Нетологии» совместно с экспертами MTS AI и NtechLab. Модули по разметке текста и аудио подготовлены MTS AI, по разметке фото и видео – NtechLab. Партнером проекта стал благотворительный фонд «Антон тут рядом», поддерживающий людей с аутизмом. Инклюзивно-образовательная программа, созданная совместно с разработчиком системы распознавания лиц NtechLab, будет доступна на онлайн-платформе «Нетология» с 16 января.«Мы уже несколько лет реализуем и поддерживаем различные программы по профессиональной ориентации и трудоустройству инклюзивных соискателей. Потребность в обучении искусственного интеллекта просто огромна, и есть все основания сказать, что разметчик – профессия, которая будет востребована еще очень долго. Работа состоит в том, чтобы размечать «сырые» данные — фото, текст или видео — для последующего обучения нейронных сетей. Разметчики могут делать это из дома, чтобы зарабатывать, им нужны только ноутбук или смартфон, и выход в интернет. Программа обучения разработана с учетом особенностей восприятия соискателей. Мы уверены, что данный курс поможет цифровому бизнесу найти новые ИТ-таланты, а инклюзивным соискателям – обучиться востребованной профессии и найти работу», – рассказал директор МТС во Владимире Алексей Савушкин.Записаться на курс можно уже сейчас. В 2023 году МТС также планирует подготовить первый в России курс для людей с особенностями здоровья по тестированию программного обеспечения.