Эксперты агентства РИА Новости расположили Владимирскую область на 34 место в рейтинге регионов России. Уровень жизни оценивали по нескольким критериям: качеству жизни,

Эксперты агентства РИА Новости расположили Владимирскую область на 34 место в рейтинге регионов России. Уровень жизни оценивали по нескольким критериям: качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни. Владимирская область поднялась на семь позиций по сравнению с прошлым годом, а в 2020 году мы занимали