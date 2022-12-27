Владимирское отделение ЛДПР подготовило более двух тысяч сладких подарков для детей Сразу в...

Владимирское отделение ЛДПР подготовило более двух тысяч сладких подарков для детейСразу в нескольких дворах областного центра можно было встретить Деда Мороза и Снегурочку. Дворовые праздники для детей устроило владимирское региональное отделение ЛДПР. О новогодних гуляниях - Юлия Шувалова.- Давай вокруг ёлочки, чтобы не замерзнуть.Новогодние волшебники - Снегурочка и снеговик Олаф - устроили для детей эстафету. Игры на внимание, ловкость, скорость и чувство ритма.Новый год - время чудес. С особым трепетом его ждут самые юные мечтатели.Егор:- Ёлка стоит и можно сидеть до 12 ночи!Маша:- Подарки и Дед Мороз!Глеб:- Е-е-е-е-е!!! Подарки!Конечно, без сладостей никуда! Во Владимирском региональном отделении партии ЛДПР подготовили более двух тысяч сладких подарков для ребятишек нашей области.Аня:- Мне понравились подарки.Герман Сазонов, заместитель координатора регионального отделения ЛДПР по работе с молодежью:- Новый год - это сказочный праздник и партия ЛДПР желает, чтобы будущий год у всех нас был как в самой лучшей сказке.Владимирское региональное отделение партии ЛДПР также рассылает сладости по всей области. Вручают их волонтеры. В ближайшее время они постучатся в двери малоимущих и многодетных семей.Александр Бугаев, заместитель координатора регионального отделения ЛДПР:- Владимирское региональное отделение ЛДПР ежегодно готовит подарки в этот радостный и желанный праздник. Наша команда подготовила очередную партию помощи участникам специальной военной операции, а также несколько тысяч подарков для их семей, малоимущим и многодетным семьям.Владимирское региональное отделение также на постоянной основе ведет сбор и отправку помощи участникам СВО. Дарят радость и детям Донбасса. К ним уже спешит партия из десяти тысяч новогодних подарков.Юлия Шувалова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"