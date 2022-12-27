Во Владимире четверо мужчин организовали нелегальный бизнес азартных игр. Как установило следствие, в период с 2018 по 2019 год через обученный штат сотрудников, а затем в течение 2020 года через

Во Владимире четверо мужчин организовали нелегальный бизнес азартных игр. Как установило следствие, в период с 2018 по 2019 год через обученный штат сотрудников, а затем в течение 2020 года через интернет незаконно проводили азартные игры с использованием игрового оборудования. Приговором Октябрьского суда все четверо признаны виновными. Двум осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на