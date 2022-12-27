В Суздальском районе у микрорайона Веризино скоро появится горнолыжный комплекс, сообщил замгубернатора Владимир Куимов. По его словам, там уже построена горнолыжная и лыжная трассы.

В Суздальском районе у микрорайона Веризино скоро появится горнолыжный комплекс, сообщил замгубернатора Владимир Куимов. По его словам, там уже построена горнолыжная и лыжная трассы. Сейчас идёт работа над реализацией проекта «Спортивный курорт “Мономах”, который включает в себя гостиничный комплекс, крытую ледовую площадку и игровые поля. Напомним, что в декабре в областной столице уже появилась горнолыжная