Проезд в общественном транспорте областного центра не подорожает минимум до начала февраля. Мэрия Владимира попросила Департамент цен и тарифов области отложить рассмотрение вопросов о

Проезд в общественном транспорте областного центра не подорожает минимум до начала февраля. Мэрия Владимира попросила Департамент цен и тарифов области отложить рассмотрение вопросов о предельных тарифах на проезд. Их планировали обсудить на заседании правления департамента во вторник, 27 декабря. Как пояснила “Шестому каналу” директор департамента цен и тарифов Мария Новоселова, администрация областного центра хочет сделать