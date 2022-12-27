Напомним, что по суду дому для 200 безхозяйных собак и кошек грозит закрытие.

Во Владимире «Валента» отказывается отдавать животных в другой приют. Об этом волонтёры написали в .Напомним, что по суду дому для 200 безхозяйных собак и кошек грозит закрытие. Пока юристы изучают вопрос, а мэрия подыскивает для «Валенты» другое место, все чаще ведутся разговоры о размещении пушистых в других приютах.«Новости настораживают. Мы не рассматриваем передачу питомцев в другие учреждения, отлов, лес и остальные, не менее «прекрасные», варианты. Мы знаем только один приют, который сотрудничает с городом, но четвероногих туда не передадим. Лучше, чем у нас, может быть только дома. Ситуация действительно непростая. Если вы думали о собаке или кошке, — будем рады приезду и знакомству», - рассказали в «Валенте».Добавим, что в департаменте ветеринарии возможность для дальнейшего существования приюта на той территории, которую он сейчас занимает.