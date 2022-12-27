С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178505 владимирцев.

Во Владимирской области 27 декабря выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 9 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус в Гусь-Хрустальном, по 3 - в Муромском и Кольчугинском, 4 - в Ковровском, по 2 - в Александровском и Вязниковском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Камешковском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178505 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49564 заболевших во Владимире, 21101 - в Ковровском районе и 19279 - в округе Муром.