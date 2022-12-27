Во Владимирской области апелляционный суд оставил приговор бывшему директору лазерного полигона...

Во Владимирской области апелляционный суд оставил приговор бывшему директору лазерного полигона "Радуга" без изменений.Приговор в отношении бывшего директора и заместителя директора ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга»» оставлен без изменения.Собинский городской суд установил, что Яценко В.Н., являясь руководителем предприятия, дал указание подчиненным заключить договор с организацией, в который внести заведомо ложные сведения о снижении стоимости фактически оказанных услуг. В результате этих противоправных действий предприятию причинен имущественный ущерб в особо крупном размере.Также директор обвиняется в присвоении средств предприятия в сумме почти 230 тысяч рублей в период с 5 июня 2017 г. по 31 июля 2018 г., и в растрате в свою пользу и в пользу Зайнеева Р.Р. около 170 тысяч рублей.ФКП «ГЛП «Радуга» причинен материальный ущерб на общую сумму 399 273 рубля 05 копеек. Бывший заместитель директора Зайнеев оказал пособничество в растрате денежных средств предприятия.Как мы уже рассказывали, судом Яценко В.Н. назначено окончательное наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься определенными видами деятельности на срок 3 года. Зайнеев осужден к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.Приговор Яценко был обжалован в апелляционном порядке, адвокат просил его подзащитного оправдать.23 декабря 2022 года судебной коллегией по уголовным делам Владимирского областного суда приговор суда первой инстанции в части квалификации преступлений, вида и размера наказания в виде лишения свободы оставлен без изменения, сообщили в пресс-службе Владимирского областного суда.Фото: freepik.com