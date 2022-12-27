Хозяевам участков внесено 820 предостережений.

Во Владимирской области лишь малая часть обследованных с дрона сельхозземель соответствует требованиям Россельхознадзора. В регионе начали проводить аэрофотосъёмку съёмку территорий для детальной инвентаризации угодий.Беспилотники помогают специалистам ведомства выявлять нарушения. Во время анализа кадров определяются заброшенные участки. Использование дрона также эффективно для обнаружения свалок и незаконных карьеров.Во Владимирской области с БПЛА отсняли 56,34 тысячи га земель. Нарушения, зарастание сорняками и деревьями, зафиксированы на 54,61 тысячах га. Хозяевам внесено 820 предостережений.