Во Владимирской области ФСБ разоблачила подпольное казино. УФСБ России по Владимирской области в...

Во Владимирской области ФСБ разоблачила подпольное казино.УФСБ России по Владимирской области в результате реализации совместно с СУ СК России по Владимирской области комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлена и задокументирована противоправная деятельность преступной группы пяти жителей Гусь-Хрустального.Установлено, что они причастны к незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.По версии следствия, в период с сентября 2019 по февраль 2021 они организовали в нежилых помещениях проведение азартных игр. Неограниченному кругу лиц предоставлялся доступ к компьютерам, установленным в помещениях игорных клубов с программным обеспечением для участия в незаконных азартных играх, от граждан принимались денежные средства в качестве ставок. Деятельность заведений тщательно конспирировалась.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъято 25 единиц персональных компьютеров. На имущество одного из фигурантов по судебному решению наложен арест на сумму 170 000 рублей.Вину в совершенном преступлении обвиняемые признали частично. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/