Во Владимирской области переселенцы из ДНР и ЛНР получили российские паспорта Гражданство - в...

Во Владимирской области переселенцы из ДНР и ЛНР получили российские паспортаГражданство - в подарок. В преддверии Нового года еще несколько вынужденных переселенцев из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, переехавших на ПМЖ во Владимир, получили российские паспорта.Торжественная церемония вручения прошла в управлении по вопросам миграции областного УМВД. Получатели принесли клятву, пообещав соблюдать Конституцию России, и под аплодисменты поставили личные подписи на заглавных страницах паспортов. Новоиспеченные граждане РФ поблагодарили полицейских за оперативность и содействие в подготовке и выдаче документов.- Спасибо большое городу Владимиру за то, что нас так приняли. Спасибо большое! Дай бог нам и дальше жить такой дружной крепкой страной, и чтобы никто и ничто нам не помешал в этом.