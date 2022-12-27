Во Владимирской области подростки в ходе разбойного нападения убили пенсионерку. Гусь-Хрустальным...

Во Владимирской области подростки в ходе разбойного нападения убили пенсионерку.Гусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор семнадцатилетнему молодому человеку за разбой.В марте 2020 года осужденный и его приятель, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности договорились обворовать пенсионерку. При помощи металлического прута они вскрыли дверь, а когда пожилая женщина проснулась, нанесли множественные удары по голове и телу металлическим прутом. От открытой черепно-мозговой травмы пострадавшая скончалась. А нападавшие, так и не найдя денег, скрылись.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в воспитательной колонии, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Фото https://www.pxfuel.com/