ЧП произошло в Камешковском районе.

Во Владимирской области поезд «Ласточка» насмерть сбил женщину. Следователи выясняют обстоятельства её гибели.В субботу, 24 декабря, около 15:30 на остановке «Новая Жизнь», расположенной в деревне Высоково Камешковского района, локомотив сбил женщину. Она пересекала пути по настилу для пешеходного перехода. Машинист применил экстренное торможение и сигналил, но избежать трагедии не получилось.Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или наоборот об отказе.