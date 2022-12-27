Во Владимирской области предлагают купить свыше 400 несуществующих сортов семян садовых...

Во Владимирской области предлагают купить свыше 400 несуществующих сортов семян садовых растений.Управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям с начала года инспекторами Управления проведено 22 контрольно-надзорных мероприятия.В результате выявлено более 400 сортов семян, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Например, горох сортов «Босоногое детство» и «Сладкий поползун», баклажана сорта «Король рынка» и другие.Документы, подтверждающие сортовые и посевные качества, продавцами на сайтах (usadba-market.ru, агромаркет.рус, ivpitomnik.ru и т.д.) также не представлены, сообщила пресс-служба Управлением Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Отсутствие сортов семян в Госреестре свидетельствует о том, что семенной материал не прошел необходимые испытания. Следовательно, на такие семена не могут быть оформлены документы, предусмотренные законодательством. Реализация семян без подтверждающих документов не допускается, предупреждает ведомство.По итогам проведенных мероприятий контролируемым лицам объявлено 22 предостережения.Фото https://www.pxfuel.com