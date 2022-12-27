Во Владимирской области прокуратура взяла на контроль сроки ремонта районной...

Во Владимирской области прокуратура взяла на контроль сроки ремонта районной поликлиники.Прокуратурой Киржачского района установлено, что между ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» и ООО «Лидер» заключен контракт на выполнение работ по реконструкции входной группы здания поликлиники до 1 декабря. Но до сих пор работы подрядчиком не завершены, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В адрес руководителя ООО «Лидер» внесено представление, завершение работ взято на прокурорский контроль.Фото https://www.pxfuel.com/