Во Владимирской области станет проще выписывать штрафы за неправильную парковку Теперь любителей...

Во Владимирской области станет проще выписывать штрафы за неправильную парковкуТеперь любителей припарковать машину на газоне, цветнике или детской площадке станет проще привлечь к административной ответственности. Соответствующие поправки в кодекс о правонарушениях одобрили областные депутаты.До сих пор фиксировать нарушения было довольно сложно. Нужен был протокол или постановление прокурора, потом его рассматривала административная комиссия, и она же выносила решение. Процедура небыстрая. По предложению Владимирского горсовета в тестовом режиме начал действовать автоматический комплекс фиксации. Теперь фотографии на регистраторе уже будет достаточно, чтобы выписать нарушителю штраф.