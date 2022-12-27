Водитель самосвала, из-за которого погиб рабочий на строящейся автодороге М-12, получил условный...

Водитель самосвала, из-за которого погиб рабочий на строящейся автодороге М-12, получил условный срок. Об этом сообщает Собинский городской суд.Напомним, что гибель рабочего произошла в сентябре текущего года. Подсудимый, работая в ООО «Региональная строительная компания» на строящейся автомобильной дороге М-12, тронулся назад, не убедившись в отсутствии людей.В результате произошёл наезд на дорожного рабочего ООО «РСК» З. Последний, увы, скончался на месте от полученных травм.Подсудимый свою вину признал полностью и согласился с предъявленным обвинением. Дело рассматривали в особом порядке.Как итог: суд признал водителя самосвала виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца условно (с испытательным сроком 2 года).Фото: pxfuel.com