Во Владимирской области выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 27 декабря. На 3 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 5 человек, накануне в больницы обратились 2 жителя

Во Владимирской области выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом за сутки на 27 декабря. На 3 меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 5 человек, накануне в больницы обратились 2 жителя области. В лидерах по заражениям Владимир – 9 заболевших за сутки. На втором месте – Гусь-Хрустальный, там выявили 5 новых случаев. 4 заболевших – в Коврове.