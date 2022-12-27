Во Владимирском госуниверситете подвели итоги социальных проектов на итоговая конференции Не...

Во Владимирском госуниверситете подвели итоги социальных проектов на итоговая конференцииНе только отличная учеба и научные достижения. Студенты Владимирского госуниверситета разрабатывают и воплощают в жизнь социальные проекты, значимые для вуза и региона в целом. О результатах работы в этом году и планах на следующий — в нашем репортаже.Накануне Нового года Молодежный центр ВлГУ собрал активистов на итоговую конференцию Совета обучающихся. Студенческое самоуправление, волонтёрство, патриотическое воспитание, экология, кинолекции, акция взаимопомощи "Мы вместе". Студенты ВлГУ развивают много актуальных направлений.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- Рассказывайте, предлагайте, спрашивайте! Это для того, чтобы развиваться вместе! Наша задача руководителей, задача преподавателей, задача воспитателей, которые здесь присутствуют, именно в этом и заключается - работать вместе, в одной команде.Важное направление — патриотическое воспитание и профилактика негативных проявлений в молодежной среде. В этом году активисты Молодежного центра посвятили этой теме сразу несколько крупных проектов. Другая важная задача — адаптация первокурсников, вовлечение их в яркую студенческую жизнь.Егор Тюряков, спикер, руководитель Молодежного центра:- Ребята придумывают идеи, инициативы, мероприятия. Направления абсолютно разные — и патриотика, и культмасса, и социальные проекты, и добровольческие, и волонтерские. Под нашим присмотром и пользуясь нашим опытом, они реализуют эти проекты в жизнь.Добрых дел очень много, рассказывает председатель Совета обучающихся Анна Серова. Она - волонтер на различных проектах, например, работа с ветеранами и сбор гуманитарной помощи, а также организатор многих событий вуза: студвесна, конкурсы талантов, Зимний бал и другие.Анна Серова, студентка ВлГУ, председатель Совета обучающихся ВлГУ:- Мы не только учимся, а также принимаем активное участие в каких-то мероприятиях, организовываем их, развиваем какие-то акции, создаем проекты. У нас очень много. И мы работаем для студентов, и когда отдача к нам приходит - это очень здорово!В университете продолжают развивать КВН и проекты, связанные с интеллектуальными играми. Например, в этом году запустили «Игроком».Павел Пичугин, студент ВлГУ, руководитель командного объединения настольных игр:- В котором были и индивидуальные турниры, и командные. Это и турниры по «Мафии», по «Ворошиловскому стрелку», по «Своей игре», по «Что? Где? Когда?». К нам приезжают ребята из Гусь-Хрустального, из Коврова, естественно, владимирские тоже.Активисты подчеркивают: во всех студенческих проектах важна поддержка руководства вуза.Галина Масленникова, специалист по работе с молодежью ВлГУ:- На каждом этапе подготовки к мероприятиям ректор нам помогает. То есть мы в любом случае можем к нему прийти, обратиться с любой проблемой на любом этапе и спросить простым языком, что нам делать... И, как ни странно, у него всегда есть ответ на этот вопрос.По итогам конференции состоялось награждение активистов и открытый диалог с ректором. Молодежный центр, совет обучающихся, студенческие объединения — всё это помогает успешно реализовывать воспитательную работу во Владимирском госуниверситете.Наталья Головешкина, Вера Куликова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир»