Во Владимирском регионе выявили ещё 32 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в...
Во Владимирском регионе выявили ещё 32 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
9 случаев во Владимире;
5 - в Гусь-Хрустальном;
4 - в Ковровском районе;
по 3 - в Кольчугинском и Муромском районах;
по 2 - в Вязниковском, Александровском районах и Радужном;
по 1 - в Камешковском и Суздальском районах.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178 505 случаев заболевания.
На лечении в данный момент находятся 697 человек. Напоминаем, горячая линия по коронавирусу: 8-800-2000-112.
Фото: ГТРК «Владимир»