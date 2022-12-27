Во Владимирском регионе выявили ещё 32 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в...

Во Владимирском регионе выявили ещё 32 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.9 случаев во Владимире;5 - в Гусь-Хрустальном;4 - в Ковровском районе;по 3 - в Кольчугинском и Муромском районах;по 2 - в Вязниковском, Александровском районах и Радужном;по 1 - в Камешковском и Суздальском районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178 505 случаев заболевания.На лечении в данный момент находятся 697 человек. Напоминаем, горячая линия по коронавирусу: 8-800-2000-112.Фото: ГТРК «Владимир»