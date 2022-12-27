Юлия Михалкова призналась, что совершенно не выходит в город.

Юлия Михалкова призналась, что совершенно не выходит в город.Популярная российская актриса, юмористка и телеведущая Юлия Михалкова ведет довольно открытый образ жизни. Отношения у звезды шоу "Уральские пельмени" пока не сложились, поэтому пикантными снимками и просто событиями она в основном делится с поклонниками.Особенно ее горячие фотографии нравятся представителям сильного пола, которые по достоинству оценивают фигуру красотки. Вот и на этот раз звезда юмористического шоу обещала поклонникам представить отчет о поездке на природу, рассказать о впечатлениях и даже ответить на комментарии.К слову, желание покинуть городскую среду возникло у телеведущей не случайно. Юлия Михалкова призналась, что уже неделю ведет образ "городского космонавта". То есть перемещается по мегаполису исключительно по маршруту: дом – лифт – парковка – машина – парковка – лифт – место встречи.Юмористка рассказала в своем телеграм-канале, что даже до спортзала добирается по подземному переходу и совсем не выходит в город. Поэтому ей требуется отдых на свежем воздухе. Кроме того, актриса жаждет горячего кофе и "чтобы щечки пощипывал легкий мороз". "Хочу прямо сейчас", – уточнила юмористка.Участница проекта "Уральские пельмени", к слову, недавно уже выезжала за город. Она приняла участие в экологической акции, снимки с которой тоже попали в соцсети. Фотограф поймал Юлию Михалкову в тот момент, когда она встала кверху задом и доставала мусор из реки.